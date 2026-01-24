Haberler

Kocaeli'de yolcu otobüsü yangında kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de yolcu otobüsü yangında kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü ve yolcular tahliye edildi. Olay sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gebze gişeleri mevkisinde seyreden Ç.E. idaresindeki 34 LR 6052 plakalı yolcu otobüsünden yanık kokuları gelmeye başladı.

Durumun fark edilmesinin ardından otobüs durdurularak yolcular tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Yolcular ise kendi imkanları ve otobüs firması tarafından temin edilen otobüsle yolculuklarına devam etti.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
Bakan Şimşek: Fitch ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

Piyasaların merakla beklediği rapora Bakan Şimşek'ten ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı
Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil