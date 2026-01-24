Kocaeli'de yolcu otobüsü yangında kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gebze gişeleri mevkisinde seyreden Ç.E. idaresindeki 34 LR 6052 plakalı yolcu otobüsünden yanık kokuları gelmeye başladı.

Durumun fark edilmesinin ardından otobüs durdurularak yolcular tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Yolcular ise kendi imkanları ve otobüs firması tarafından temin edilen otobüsle yolculuklarına devam etti.