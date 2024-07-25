Kocaeli'de Yol Kenarında Kadın Cesedi Bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 87 yaşındaki Emine Yıldırım için ilçede kadavra arama köpeği Zeyna'nın da katılımıyla arama çalışması gerçekleştirildi.

Zeyna'nın Anadolu Otoyolu Çenedağ Mahallesi mevkisinde koku alması üzerine bölgeye giden ekipler, kadına ait ceset buldu.

Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesi sonrası kadının cesedi, kimlik ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.