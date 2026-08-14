Kandıra'da Yasağa Rağmen Denize Giren Baba ve 2 Oğlu Kurtarıldı
- Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasağa rağmen denize girerek boğulma tehlikesi geçiren baba ve 2 oğlu ekiplerce kurtarıldı.
Bağırganlı Mahallesi'ndeki Diriliş Koyu mevkisinde isimleri öğrenilemeyen baba ve 2 oğlu, yasağa uymayarak denize girdi.
Denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğullarını görenler, cankurtaran ekiplerine haber verdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, baba ve 2 oğlunu kurtardı.
Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA