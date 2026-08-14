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Kandıra'da Yasağa Rağmen Denize Giren Baba ve 2 Oğlu Kurtarıldı

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- Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasağa rağmen denize girerek boğulma tehlikesi geçiren baba ve 2 oğlu ekiplerce kurtarıldı.

Bağırganlı Mahallesi'ndeki Diriliş Koyu mevkisinde isimleri öğrenilemeyen baba ve 2 oğlu, yasağa uymayarak denize girdi.

Denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğullarını görenler, cankurtaran ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, baba ve 2 oğlunu kurtardı.

Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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