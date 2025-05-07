Dehşet anları kamerada! Yanan bina itfaiye erlerinin üzerine çöktü

Yeni Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'ndeki 2 katlı evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 2 katlı 2 eve daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevleri söndürmek için çalışma başlatılırken, müdahale eden 2 itfaiye eri düşen ahşap malzemeler nedeniyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. 3 ev kullanılamaz hale gelirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İTFAİYE ERLERİNİN YARALANDIĞI ANLAR KAMERADA

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binadan kopan ahşap evin duvarı, itfaiye erleri M.T. ve G.B.'nin üzerine düştüğü anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüde evin girişinde bekleyen itfaiye erlerinin üzerine ahşap evin duvarının düştüğü, 2 itfaiye eri düşen parçanın altında kalırken 1 erin ise son anda kaçtığı anlar yer aldı.