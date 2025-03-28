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Kocaeli'de Vapurun Zorlu Anları: Kuvvetli Rüzgar Yolculara Korku Dolu Anlar Yaşattı

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Kocaeli'de İzmit-Gölcük seferini yapan vapur, etkili olan kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yolcular korku dolu anlar geçirirken, şiddetli rüzgar günlük yaşamda da olumsuz etki yarattı.

Denizde korku dolu anlar: Vapur, beşik gibi böyle sallandı

KOCAELİ - Kocaeli'de İzmit- Gölcük seferini yapan vapur, kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bugün öğle saatlerinden sonra kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve toz bulutları, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezindeki stantlar devrildi, çöp konteynerleri sürüklendi, bazı noktalarda vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Yer yer fırtına seviyesine ulaşan rüzgar, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İzmit-Gölcük seferini yapan vapur, şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Dalgaların etkisiyle sallanan vapur, yolculara korku dolu anlar yaşattı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Güncel
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