Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 86 Şüpheli Tutuklandı

KOCAELİ'de, son 20 günde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 86 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ağustos -1 Eylül tarihlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 86 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Elde edilen deliller sonucu çalışmayı genişleten polis, aynı suçtan 38 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 11 kilo 178 gram esrar, 6 kilo 783 gram eroin, 163 gram kokain, 7 kilo 634 gram sentetik uyuşturucu, 364 uyuşturucu hap, 1127 sentetik ecza, 183 kök kenevir, 25 hassas terazi, 17 tabanca, tüfek, 45 fişek, 2 uyuşturucu içme aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 225 lira, 150 dolar, 11 bin 325 avro ele geçirildi. Gözaltın alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Haber: Ardacan UZUN/KOCAELİ,