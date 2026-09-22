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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı

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Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerden 2'si tutuklandı. Aramalarda 725 gram sentetik uyuşturucu, 113 gram kokain ve 450 uyuşturucu hap ele geçirildi, biri adli kontrol şartıyla 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 725 gram sentetik uyuşturucu, 113 gram kokain, 3 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile 450 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan N.İ. ve E.O. tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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