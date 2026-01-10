Haberler

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 kilo 159 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlılardan 1'i tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce, kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde 1 kilo 159 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. tutuklandı, M.E.Y. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
