Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve 2 kilo 673 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce İzmit ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 2 kilo 673 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler K.A. ve U.S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
