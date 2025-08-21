Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve 2 kilo 673 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce İzmit ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, 2 kilo 673 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler K.A. ve U.S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
