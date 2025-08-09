Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Operasyonda 3 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram kokain ve 114 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce İzmit ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, 3 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram kokain, 114 sentetik ecza maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel