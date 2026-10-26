Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli'de uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmada 143 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 143 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, 22 hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi; 716 gram altın ile 18 bin 630 liraya el konuldu.

Kocaeli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ekipler 143 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda 1 kilo 942 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 800 gram uyuşturucu, 22 hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

143 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 716 gram altın ile 18 bin 630 liraya el konuldu.

Kaynak: AA
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi

Üniversiteyi ayağa kaldıran skandal! Genç kızı ormana sürükleyip...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da iş yerlerine kurşun yağdırıp 10 milyon liraya kadar haraç istediler! 13 gözaltı

Kurşunlayıp 10 milyon istediler! Silahı resepsiyona bırakmışlar
Trabzon'a denizin üzerine yeni havalimanı! 100 milyon ton dolgu yapılacak, şantiye kuruluyor

Denize 100 milyon ton dolgu! Yeni havalimanı o ile yapılıyor
Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler

Bombayı patlattı: Satın almak için...
Brezilya'da sandıktan 'İsrail karşıtlığı' çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı

Netanyahu'ya büyük şok! Sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı
Hande Yener yeni tarzıyla sahne aldı

Ünlü şarkıcıyı yeni tarzıyla tanımak oldukça zor!
Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan

Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan
Bir devir kapanıyor! Türkiye'de manuel vites tarihe karışıyor

Bir devir sona eriyor! Türkiye'de artık kimse yüzüne bakmıyor