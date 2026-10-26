Kocaeli'de uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmada 143 şüpheli yakalandı

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Kocaeli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ekipler 143 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda 1 kilo 942 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 800 gram uyuşturucu, 22 hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

143 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 716 gram altın ile 18 bin 630 liraya el konuldu.

Kaynak: AA