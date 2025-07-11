Kocaeli'de üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir şahıs tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu bıçakla göğsünden yaralayan kişi tutuklandı. göğsünden yaralanan Ferhat B'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'ta tartıştığı üvey oğlunu bıçakla göğsünden yaraladığı iddiasıyla olay yerinde gözaltına alınan Y.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ÜVEY OĞLUNU GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI, TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan göğsünden yaralanan Ferhat B'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'ta dün Y.G. tartıştığı üvey oğlu Ferhat B'yi göğsünden bıçaklamış, Y.G. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmıştı.