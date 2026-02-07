Haberler

Kocaeli'de trafik kazasında ölen kıdemli üstçavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi

Kocaeli'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağatay Subatay, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve yerel yetkililer katıldı.

Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağatay Subatay'ın cenazesi memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Kocaeli'de dün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Subatay'ın (38) cenazesi, Tevhid Camisi'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından Subatay'ın cenazesi, Çatalhöyük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Subatay'ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
