Kocaeli'de Trafik Kazasında Genç Şoför Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde kamyona arkadan çarpan kamyonetin şoförü Hüseyin Boz (19), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Şekerpınar- Gebze bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Aynı istikametine seyir halinde olan Hüseyin Boz yönetimindeki 34 HH 3776 plakalı kamyonet, 06 YA 3831 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon da 34 UZ 0041 plakalı silo yüklü TIR'a çarptı. Kazada, Hüseyin Boz çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Boz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin Boz'un cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon ve TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.