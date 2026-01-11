Haberler

Trafik kazasında yaralanan fabrika işçisi kurtarılamadı

Güncelleme:
Kocaeli'de bir servis minibüsünün, demir sac yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden fabrikanın işçisi İlkay Güler'in ölüm haberi alındı.

KOCAELİ'de servis minibüsünün sac yüklü kamyona çarptığı kazada yaralanan fabrika işçisi İlkay Güler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Ocak'ta saat 07.30 sıralarında Gebze ilçesi TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. S.K.'nin kullandığı 34 LRH 551 plakalı servis minibüsü, aynı yönde giden A.C. idaresindeki demir sac yüklü 34 DPE 43 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, servis minibüsündeki İlkay Güler ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Güler, dün gece doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. İlkay Güler'in fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
