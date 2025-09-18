Haberler

Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücüler ifadeleri için emniyete götürüldü.

İstasyon Mahallesi'nde Feribot Yolu'nda ilerleyen H.K. yönetimindeki 41 HK 156 plakalı otomobil, köprülü kavşakta S.Ö. idaresindeki 34 GM 8630 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 yolcu yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan İ.Ö. ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğerleri ayakta tedavi edildi.

Sürücüler H.K. ve S.Ö. tedavilerinin ardından ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
