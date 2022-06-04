Kocaeli'de tırın çarptığı kişi öldü - Haberler

Kocaeli'de tırın çarptığı kişi öldü Kocaeli'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kocaeli'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Anadolu Otoyolu Dilovası kesiminde yolun karşısına geçmeye çalışan N.A'ya (49), Dilovası tünel çıkışında plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir tır çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, N.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel Anadolu Otoyolu Dilovası Kocaeli Güncel Haberler

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