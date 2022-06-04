Kocaeli'de tırın çarptığı kişi öldü - Haberler

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Kocaeli'de tırın çarptığı kişi öldü

AA - Ekrem Sıtkı Meral - Güncel
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Kocaeli'de tırın çarptığı kişi öldü

Kocaeli'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kocaeli'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu Dilovası kesiminde yolun karşısına geçmeye çalışan N.A'ya (49), Dilovası tünel çıkışında plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir tır çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, N.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel

Anadolu Otoyolu Dilovası Kocaeli Güncel Haberler

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