Kocaeli'de istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası ulaşım normalleştirildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Şekerpınar-Çayırova Bağlantı yolu Şekerpınar istikametinde seyreden S.A. idaresindeki 41 AAL 261 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından istinat duvarına çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle güzergahta kontrollü sağlanan ulaşım, temizlik çalışmaları ve aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
