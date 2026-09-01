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Kocaeli'de El Kaide operasyonu: 5 tutuklama

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Kocaeli'de terör örgütü El Kaide operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kocaeli'de terör örgütü El Kaide operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Geçmişte terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 zanlı, 28 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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