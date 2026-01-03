Haberler

Kocaeli'de teleferik ve vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

Güncelleme:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'de teleferik ve vapur seferlerinin yapılamayacağı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi, teleferik hattının hava durumuna bağlı olarak 4 Ocak'ta yeniden işletmeye açılacağını duyurdu.

Kocaeli'de teleferik ve vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kuzuyayla'ya yapılan teleferik hattının bugünkü seferlerini gerçekleştiremeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Hattımız, 4 Ocak'ta hava durumuna bağlı yeniden işletmeye açılacaktır." ifadesine yer verildi.

Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşım seferlerinin de iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
