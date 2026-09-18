Kocaeli'de 'tefecilik' ve 'özel belgede sahtecilik' operasyonunda yakalanan 7 zanlı daha tutuklandı

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Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği iddia edilenlere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si daha tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarına yönelik operasyonda 11 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Zanlılardan E.Ç, S.Ü, O.F, A.T, M.O, H.İ. ve E.E. tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 21'e yükseldi.

Ekiplerce 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, 1 kişinin başka suçtan tutuklu olduğu tespit edilmişti.

Operasyon kapsamında 16 Haziran'da 17 şüpheli yakalanmış, 11'i tutuklanmış, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Devam eden süreçte tutuklu sayısı 14'e yükselmişti.

Kaynak: AA