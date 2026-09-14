Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" operasyonunda 12 zanlı gözaltında

Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarını işleyenlere yönelik operasyon kapsamında 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarına yönelik operasyon sürüyor.

Devam eden çalışmalarda ekipler, 12 zanlıyı daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

16 Haziran'da "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarını işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmış, zanlılardan 11'i tutuklanmış, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Devam eden süreçte tutuklu sayısı 14'e yükselmişti.

Kaynak: AA