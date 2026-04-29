Kocaeli'de tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık R.G, maktulün kızları müştekiler N.A. ve G.G. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık R.G, eşiyle, kızlarının evlilik süreciyle ilgili sorunlar yaşadıklarını, bu sorunlardan kaynaklı boşanmak istediği için eşini evden gönderdiğini, işten geldiği bir gün evde kendisine ait olmayan bir erkek eşofmanı bulduğunu iddia etti.

Baldızıyla, aralarını düzeltmesi için konuştuklarını ve ardından eşinin eve döndüğünü öne süren R.G, olay günü eşiyle tartışmaya başladıklarını, eşine eşofmanı sorduğunda ise sevgilisinin olduğunu söylediğini ileri sürdü.

Karısının G.T. ile ilişkisi olduğunu düşündüğünü belirten sanık, "Çocuklarımın benden olmadığını söyledi, ondan sonra olay yaşandı. Nasıl yaşandı hatırlayamıyorum, olay anında kendimi kaybettim, kendime de zarar vermişim. Eşimin öldüğünü de polis memurlarından öğrendim." ifadelerini kullandı.

İlk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını söylemediğini hatırlatan mahkeme başkanının, çelişkinin sebebini sorması üzerine sanık, "Önceki ifademde eşimin beni aldattığını utandığım için söylememiştim. Olayın şokuyla sağlıklı bir ifade verememiş olabilirim." savunmasında bulundu.

Maktulün kızı müşteki N.A, annesinin, babasının peşlerini bırakmayacağını düşündüğü için boşanmadığını ifade ederek, "Annemi öldürdükten sonra beni aradı ama ben açmamıştım, sonrasında olayları öğrendim. Annemin tek derdi çocuklarıydı, çocuklarının mutluluğuydu. Kavgaları hep alkol yüzünden olurdu. Annem o gün eve kıyafet almak ve parkta arkadaşlarıyla görüşmek için gitti, eve dönmek gibi bir niyeti yoktu." diye konuştu.

Maktulün kızı müşteki G.G, babasının sürekli alkol kullandığını, bir keresinde annesine, "Bu bıçağı senin önünden sokup arkandan çıkaracağım." dediğini duyduğunu aktardı.

Tanık G.T, sanığın iddia ettiği üzere eşofmanın kendisine ait olmadığını, B.G. ile arasında ilişki olduğunu neden iddia ettiğini anlamadığını söyledi.

Sanık avukatı, R.G'nin tutukluluk süresince 57 gün boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmasına dair evrak ve raporların mahkemece istenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, evrak ve raporların hastaneden istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 31 Ekim 2025'te çıkan tartışmada R.G, eşi B.G'yi bıçakla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunmuştu. B.G. olay yerinde hayatını kaybederken, R.G. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan R.G, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, R.G. hakkında, "tasarlayarak kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.