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Kocaeli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 100 Sikke ve 15 Obje Ele Geçirildi

Kocaeli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 100 Sikke ve 15 Obje Ele Geçirildi
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Kocaeli'de gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Helenistik ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 100 sikke ve 15 tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda 100 sikke ve 15 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Dilovası ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, Helenistik ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 100 sikke ve 15 tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Şengül Azbay - Güncel

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