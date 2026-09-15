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Kocaeli'de tamir bahanesiyle 300 bin lira dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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Kocaeli'de beyaz eşya ve kombi tamiri yapma bahanesiyle 12 kişiyi 300 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de beyaz eşya ve kombi tamiri yapma bahanesiyle 12 kişiyi 300 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit, Başiskele, Derince ve Gebze ilçelerinde 12 kişinin beyaz eşya ve kombi tamiri bahanesiyle toplam 300 bin lira dolandırılmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

Polis ekipleri, kimliği belirlenen şüpheli U.T'yi Gebze ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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