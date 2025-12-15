Kocaeli'de kendini taksi durağında bıçak ve silahla yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eski çalışanı olduğu taksi durağında kendini bıçak ve silahla yaralayan kişi tedavi altına alındı.

Cedit Mahallesi'ndeki Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yanındaki daha önceden çalıştığı taksi durağına gelen E.M. duraktaki çalışanları tabancayla havaya ateş açarak dışarı çıkarttı.

İhbar üzerine bölgeye polis özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce hastane ve durak etrafında güvenlik şeridi çekilerek yol trafiğe kapatıldı.

Elindeki silah ve bıçakla kendini yaralayan E.M. polis özel harekat ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen yaralının yakınları sinir krizi geçirdi.