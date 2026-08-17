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D-100'de SUV-Tır Çarpışması: 2 Yaralı

D-100'de SUV-Tır Çarpışması: 2 Yaralı
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- Kazada iki kişi yaralandı

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde SUV ile tırın çarpıştığı kaza sebebiyle ulaşımda aksama yaşandı.

Kara yolunun Ankara istikametinde seyreden M.N.Ö. idaresindeki 41 VA 404 plakalı tır, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde K.D. yönetimindeki 34 HCB 756 plakalı SUV ile çarpıştı.

Kazada SUV sürücüsü ile aynı araçtaki D.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, K.D'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı, D.D'nin tedavisi ambulansta gerçekleştirildi.

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
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