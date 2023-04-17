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Kocaeli'de şüphelenilen kişinin üzerinde 82 sikke bulundu

Kocaeli'de şüphelenilen kişinin üzerinde 82 sikke bulundu

Güncel Haberler

Kocaeli'de üzerindeki aramada 82 sikke ve 4 obje bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de üzerindeki aramada 82 sikke ve 4 obje bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamürsel ilçesinde şüphelenilen bir kişinin üstünü aradı.

Aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 82 sikke ve 4 obje bulundu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Karamürsel Kocaeli Güncel Haberler

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