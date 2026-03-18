Kocaeli'de silahlı saldırı olayına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Gölcük ilçesindeki iki ayrı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden birinin tutuklandığı bildirildi. Olaylarda kullanıldığı düşünülen bir tabanca da ele geçirildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde silahlı saldırı ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şubatta ilçede meydana gelen 2 ayrı silahlı saldırı ve kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü.
Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca ele geçirildi.