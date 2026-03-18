Kocaeli'de silahlı saldırı olayına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde silahlı saldırı ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şubatta ilçede meydana gelen 2 ayrı silahlı saldırı ve kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca ele geçirildi.