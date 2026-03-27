Kocaeli'de Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında
İzmit'teki bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda Cem Özer, Volkan Berberoğlu ve emekli polis Talip Çalık hayatını kaybetti.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki eğlence mekanına düzenlenen, Cem Özer ve Volkan Berberoğlu ile emekli polis Talip Çalık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde; tramvay yolunda ilerleyen otomobilden eğlence mekanına ateş açıldığı, kurşunların isabet ettiği 2 kişiden birinin yere yığıldığı, çevredekilerin kaçıştığı ve otomobilin uzaklaştığı görülüyor.
