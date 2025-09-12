Kocaeli'de Silahlı Kavga: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kardeşin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin 2'si tutuklu, 4 sanık hakkında dava açıldı.

Kozluk Mahallesi'ndeki bir kafede 6 Eylül 2024'te, Hasan ve ağabeyi Ahmet Akın'ın öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, otopsi ve olay yeri inceleme raporlarına yer verildi.

Görüntü inceleme tutanağında tespit edilen önemli anlara ilişkin bilgilerin aktarıldığı iddianamede, tutuklu sanık Furkan G. ile maktul Ahmet Akın arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, Furkan G'nin maktul Ahmet Akın'a yumruk atmasının ardından çıkan arbedede, tutuklu sanık Oğuzhan S'nin maktul Hasan Akın'a silah doğrultarak ateş ettiği, sanık Furkan G'nin de silahını çektiği kaydedildi.

Arbedede Ahmet ve Hasan Akın'ın silahla ağır yaralandığı aktarılan iddianamede, sanık ifadelerine de yer verildi.

İddianamede, tutuklu sanık Furkan G'nin, Ahmet ve Hasan Akın'a yönelik "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezası, Selim Ç'yi "kasten yaralama" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Tutuklu sanık Oğuzhan S. hakkında Hasan Akın'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen iddianamede, tutuksuz sanıklar Bedirhan B. ve Fahri A'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Olay

Kozluk Mahallesi'ndeki bir kafede 6 Eylül 2024'te, Hasan ve ağabeyi Ahmet Akın ile işletme sahipleri arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş ile müşteri Selim Ç. yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan ağabey ve kardeşi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Furkan G. ve Oğuzhan S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, Bedirhan B. ve Fahri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.