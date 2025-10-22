Haberler

Kocaeli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir alkollü eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Tepecik Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkisinde alkollü eğlence mekanında, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

İşletmenin dışına taşan kavga sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi, tabancayla ateş ederek O.C. ve H.S'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

