Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

KOCAELİ'de polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. İl genelinde önceden tespit edilen 14 adrese, bu sabah yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 161 tabanca fişeği, 9 şarjör ve 2 yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı