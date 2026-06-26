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Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

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Kocaeli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 161 fişek, 9 şarjör ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İl genelinde belirlenen 14 adrese düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 161 tabanca fişeği, 9 şarjör ve 2 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
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