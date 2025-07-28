Kocaeli'de Sıcaktan Etkilenen Ebabil Kuşu, Polis Ekiplerinin Yardımıyla Kurtarıldı

Kocaeli'de Sıcaktan Etkilenen Ebabil Kuşu, Polis Ekiplerinin Yardımıyla Kurtarıldı
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Kocaeli'de yol kenarında baygın halde bulunan ebabil kuşu, polis ekiplerinin su verip dinlendirerek kurtarması sonucu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kuş, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Kocaeli'de sıcaktan etkilenen ebabil kuşu, polis ekiplerinin yardımıyla kendine geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, göreve giderken yol kenarında baygın ebabil kuşu buldu.

Kuşa su içirip gölgelik alanda dinlendirerek kendine gelmesini bekleyen ekipler, daha sonra ebabili Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Müdürlüğüne teslim etti.

Polis ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili İlyas Çiçek, bu durumlarda kuşları genelde Ormanya'ya veya Darıca Hayvanat Bahçesi'ne gönderdiklerini belirtti.

Çiçek, kuşların gönderdikleri yerde tedavi edildiğini anlatarak, "Uçabilecekleri uçuruyoruz. Doğaya geri salıyoruz. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız duyarlılar. Hepsine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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