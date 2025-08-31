Kocaeli'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Haberler
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangını, çevredekiler söndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'in Başiskele ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangını, çevredekiler söndürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücü otomobili durdururken, durumu fark eden çevredekiler yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ardacan UZUN/Başiskele(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
