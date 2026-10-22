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Kocaeli'de Samanlı Dağları'na 9 kızıl geyik daha salındı, sayı 39'a ulaştı

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Kocaeli'de Samanlı Dağları'na 9 kızıl geyik daha salındı, sayı 39'a ulaştı
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Kocaeli'de Samanlı Dağları'na 9 kızıl geyik daha salındı. Kuzuyayla Tabiat Parkı'ndaki etkinlikle Samanlı Dağları'na bırakılan kızıl geyik sayısı 39'a yükseldi; proje popülasyonu güçlendirmeyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı amaçlıyor.

Kocaeli'de 9 kızıl geyik, Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına salındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen kızıl geyikler, doğal yaşam alanlarında popülasyonun güçlendirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla Samanlı Dağları'na bırakılıyor.

Proje kapsamında 2024-2025 yıllarında toplam 30 geyik doğal yaşam alanıyla buluşturuldu.

Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 9 geyik daha doğaya bırakıldı. Böylece Samanlı Dağları'na bırakılan kızıl geyik sayısı 39'a yükseldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, salım töreninde yaptığı konuşmada, yaban hayatını korumanın öneminden bahsetti.

Büyükakın, kızıl geyiklerin bölgedeki ekosistemin bir parçası olduğunu belirterek, "Kızıl geyikleri buraya salmaya devam edeceğiz. Denize, nehirlere de balıkları bırakmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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