Gebze'de Altın Çantası Saldırısı: 3 Gözaltı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sahibi darbedilerek içinde 1300 gram altın olan çantanın çalınmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gebze Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım 2025'te Zeki Aydın'ın (74) arabasını park edip evine yöneldiği sırada 2 kişi tarafından darbedilerek içinde 1300 gram altın bulunan çantasının çalınmasına ilişkin geniş çaplı çalışma yürütüldü.

Olaya 6 şüphelinin karıştığını belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla M.K, E.K, ile M.İ.'yi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ederken, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

