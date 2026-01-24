Haberler

Kocaeli'de sağlık personelinin sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Kocaeli'de bir sağlık personelinin, sosyal medya paylaşımlarında 'Devlet Memurları Kanunu'na aykırı davrandığı belirlenerek, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de görev yapan bir sağlık personelinin sosyal medya paylaşımıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir personelin sosyal medya hesaplarında "Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımlar nedeniyle ilgili personel hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı, konunun yakından takip edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
