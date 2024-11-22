Kocaeli'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kocaeli'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarının ardından bugün Kocaeli'de saat 15.00 sıralarında sağanak başladı. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur sebebiyle yollarda kısa süreli su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanırken, birçok kişi korunacak alanlar aradı. Bazı vatandaşlar ise yanlarında bulunan şemsiye ile yağmurdan korundu.

Öte yandan, Kocaeli Valiliğince dün yapılan açıklamada, sağanağa karşı vatandaşlar uyarılmıştı. Açıklamada, "Yağışların oluşturabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.