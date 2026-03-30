Haberler

Kocaeli'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı okullarda su akmaları yaşandı ve eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca, ilçe genelinde trafik yoğunluğu arttı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağanak etkili oldu.

Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle, daha önce rüzgarda çatısı zarar gören ve tadilatları devam eden Mollafenari Anadolu Lisesi ile STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binalarında su akmaları meydana geldi. Ayrıca, STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki bir ağaç sağanağın ardından yana doğru yattı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla iki okulda da tedbir amacıyla eğitime 1 gün ara verildi.

Bu arada, Cumaköy Mahallesi'nin bazı kesimlerinde şiddetli sağanağın etkisiyle dere yatağında taşmalar meydana geldi.

Öte yandan, ilçede etkisini sürdüren yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı

Bu kez köpek değil! Kardeşi olmasa 5 yaşındaki çocuğu parçalayacaktı
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi

26 ili kapsıyor: Liderleri kara kara düşündürecek anket sonucu
Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor

Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!

Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!
Savcı, CHP otobüsünün şoförüne 13,5 yıla kadar hapis istedi

CHP otobüsünün şoförüne istenen ceza belli oldu