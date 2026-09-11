Kocaeli'de rahatsızlanan kişi kendisini kalp masajıyla hayata bağlayan polise teşekkür etti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, kendisini kalp masajı yaparak hayata bağlayan polis memuruna teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ekipler, 22 Temmuz'da Selvi Sokak'ta 68 yaşındaki Yakup Atsız'ın kalp krizi geçirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaptıkları kontrolde Atsız'ın bilincinin kapalı olduğunu, nefes almadığını ve nabzının bulunmadığını tespit etti.

İlk yardım eğitimi bulunan polis memuru Ahmet Tüm, sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar Atsız'a kalp masajı yaparak müdahalede bulundu.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Atsız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan Atsız, kendisine müdahale eden polis memuru Tüm'e teşekkür etmek için Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Atsız, gösterdiği hızlı ve bilinçli müdahale dolayısıyla polise teşekkür etti.

Öte yandan polis memurunun müdahalesi, olay yerine gelen ambulansın araç kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA