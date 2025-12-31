Kocaeli'de panelvan ile otomobiln çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi 323/2 ile 322/1 Sokak kesişiminde A.D. idaresindeki 34 BSA 125 plakalı otomobil ile A.M. yönetimindeki 41 BBS 901 plakalı panelvan çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen ve park halindeki hafif ticari araca vurarak duran panelvandaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelesinin bulunmadığı öğrenildi.