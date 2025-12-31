Haberler

Kocaeli'de panelvan ile otomobiln çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de panelvan ile otomobiln çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, panelvan ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen panelvanda bulunan 3 kişi yaralandı, ancak hayati tehlikeleri yok.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi 323/2 ile 322/1 Sokak kesişiminde A.D. idaresindeki 34 BSA 125 plakalı otomobil ile A.M. yönetimindeki 41 BBS 901 plakalı panelvan çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen ve park halindeki hafif ticari araca vurarak duran panelvandaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi