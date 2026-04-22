Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde bariyere çarpan tır ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde hurda yüklü bir tırın bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza sebebiyle ulaşımda aksaklık yaşandı.
Otoyolun Gebze geçişi Ankara istikameti Gebze gişeleri mevkisinde, Kamuran K. idaresindeki 49 ABL 094 plakalı hurda yüklü tır, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Gebze'deki bir hastaneye kaldırıldı.
Ankara istikametinde araç kuyruğu oluşurken, kontrollü sağlanan ulaşım, araç ve dorsenin kaldırılmasıyla normale döndü.