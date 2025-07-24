Kocaeli'de Otoyol Bağlantı Köprüsüne Çarpan Otomobilde 2 Kişi Ağır Yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü ve yanında bulunan kişi ağır yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin otoyol bağlantı köprü ayağına çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Yenişehir Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 EF 726 plakalı otomobil, otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan sürücü ile yanındaki kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile yanındaki kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel