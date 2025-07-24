Kocaeli'de Otoyol Bağlantı Köprüsüne Çarpan Otomobilde 2 Kişi Ağır Yaralandı

Kocaeli'de Otoyol Bağlantı Köprüsüne Çarpan Otomobilde 2 Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü ve yanında bulunan kişi ağır yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin otoyol bağlantı köprü ayağına çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Yenişehir Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 EF 726 plakalı otomobil, otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan sürücü ile yanındaki kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile yanındaki kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi

Yahudi çocuklar uçaktan indi, ortalık karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı

10 numaralı formanın Arda'ya neden verilmediği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.