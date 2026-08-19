Darıca'da Otomobil Merdiven Boşluğuna Düştü: Kaza Anı Kamerada
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir binanın merdiven boşluğuna düştüğü kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir binanın merdiven boşluğuna düştüğü kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Dün Tuzla Caddesi'nde seyreden Ü.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kaldırımda yürüyen 2 kişinin yakınından geçen otomobil, bir binanın merdiven boşluğuna düştü.
Kazada yaralanan sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada, kaza anı binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin yolda hızla ilerlediği sırada kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayanın yakınından geçmesi, binanın merdiven boşluğuna düşmesi ve sürücünün araç içerisinden çıkarak kaldırıma uzanması yer alıyor.