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Kocaeli'de Otomobilin Bebek Arabasına Çarpması Sonucu 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otomobilin bebek arabasına çarpması sonucu yaralanan 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Kazanın sebebi olarak sürücünün gaz pedalının takılı kalması gösterildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otomobilin bebek arabasına çarpması sonucu yaralanan 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Tütünçiftlik salihinde Ömer Ç. idaresindeki 41 KT 156 plakalı otomobil, park halindeki 41 AFR 759 plakalı otomobile, ardından anne O.K'nin yanındaki 2 yaşında çocuğunun bulunduğu bebek arabasına çarptı.

Bebek arabasından yola savrulan 2 yaşındaki K.K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün, gaz pedalının takılı kalması sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Körfez Çocuk Bebek Güvenlik Trafik Kazaları Güncel Haberler

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