Haberler

Kocaeli'de Otomobil Ev Çatısına Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde direksiyon kontrolünü kaybeden bir otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarpıp, yol seviyesinin altında kalan evin çatısına çıktı. Kazada yaralanan olmadı, ancak eve girişler tedbiren yasaklandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca çarpıp savrulan otomobil, yol seviyesinin altında kalan tek katlı evin çatısına çıktı. Kazada yaralanan olmazken, tedbiren eve girişler yasaklandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Mustafa Paşa Mahallesi Mustafa Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü Gamze G.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 10 NC 152 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 FAA 442 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan otomobil, kaldırımdaki korkulukları aşıp yol seviyesinin altında kalan tek katlı evin çatısına çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolu şeritle kapatıp güvelik önlemi aldı. Kazada yaralanan olmadı, eve girişler ise tedbiren yasaklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.