Kocaeli'de Otomobil Ev Çatısına Çıktı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca çarpıp savrulan otomobil, yol seviyesinin altında kalan tek katlı evin çatısına çıktı. Kazada yaralanan olmazken, tedbiren eve girişler yasaklandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Mustafa Paşa Mahallesi Mustafa Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü Gamze G.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 10 NC 152 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 FAA 442 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan otomobil, kaldırımdaki korkulukları aşıp yol seviyesinin altında kalan tek katlı evin çatısına çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolu şeritle kapatıp güvelik önlemi aldı. Kazada yaralanan olmadı, eve girişler ise tedbiren yasaklandı.