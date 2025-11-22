Kocaeli'de Otomobil Çatının Üzerine Düştü, Ev Boşaltıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yapan otomobilin çatısına düştüğü ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Gamze G'nin kullandığı 10 NC 152 plakalı otomobil, Mustafapaşa Mahallesi Mustafapaşa Caddesi'nde park halindeki 34 FAA 442 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımı aşarak kot farkı bulunan müstakil evin çatısına düştü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.