Otomobil, apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde otomobilin apartmanın bahçesine uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 GP 704 plakalı otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından apartmanın bahçesine uçtu. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.