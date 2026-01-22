Haberler

Otomobil, apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil 4 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde otomobilin apartmanın bahçesine uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 GP 704 plakalı otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından apartmanın bahçesine uçtu. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
